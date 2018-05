Video | Bocalon: "Futuro? I contratti sono carta straccia" L'attaccante: "Potevo far di più, ma sono in doppia cifra al primo vero anno di B"

Ha deciso la partita segnando il secondo gol consecutivo all'Arechi, una deviazione a porta praticamente vuota che gli ha permesso di raggiungere quota 10 reti e di regalare alla Salernitana una salvezza assolutamente meritata e in effetti mai in discussione. Intervistato in esclusiva dalla redazione di OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) durante la trasmissione Derby, Riccardo Bocalon ha analizzato la sua prestazione, la sua stagione in generale e il cammino della Salernitana: "Siamo matematicamente salvi ed è la cosa più importante, sono veramente felice e voglio dedicare questa soddisfazione a mia nonna, alla mia compagna e a Popescu che oggi compie gli anni ed è un amico. E’ il mio primo vero anno in serie B e ho segnato dieci gol, ho sempre onorato la maglia come hanno chiesto i tifosi e so che nelle corde potevo avere una quindicina di reti. Non ho mai mollato e ci ho sempre creduto anche nei momenti di maggiore difficoltà, ringrazio tutte le persone che hanno avuto in fiducia in me. Ora ci aspettano altre due partite e vogliamo migliorare il risultato ottenuto dalla Salernitana l’anno scorso nel pieno rispetto di due avversari come Foggia e Palermo, ma anche di tutte le altre squadre che attendono i nostri risultati per capire se possano o meno raggiungere gli obiettivi. Abbiamo dimostrato anche oggi di essere professionisti, non abbiamo nemmeno chiesto cosa è successo sugli altri campi: ci basta sapere che siamo a 51 punti e che siamo salvi, forse si poteva fare di più. Ascoli è stata la partita decisiva della nostra stagione: potevamo affondare, abbiamo dimostrato di avere carattere”. “

Si chiede a Bocalon se la salvezza è obiettivo che accontenta i calciatori: "C’è rammarico, ma dopo Ascoli le cose potevano andare ancora peggio. La B è equilibrata, noi abbiamo battuto l’Empoli che è andata in A con sei giornate d’anticipo e quindi non c’è niente di scontato. La salvezza è arrivata oggi matematicamente, siamo soddisfatti”. Sull'attualità e sul suo futuro: “Oggi abbiamo costruto tante occasioni da gol, potevamo vincere con un punteggio più ampio. So che in alcuni momenti si aspettavano più gol da me, ma io in area ci sono sempre stato e non sempre più riuscire tutto bene. Ora chiudiamo al meglio quest’annata, come ho detto prima sono felice di essere arrivato in doppia cifra. Futuro? I contratti sono carta straccia e spesso vengono strappati. La mia volontà è quella di rimanere qui, se poi si può alzare l’asticella rinforzando il mio reparto ben venga. E’ stato un anno particolare per tutti, c’è stato anche l’arrivo di un allenatore con esperienza in categoria superiore e questo fa capire che c’è la volontà della proprietà di ambire a qualcosa di più per la prossima stagione”.

Gaetano Ferraiuolo