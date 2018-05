Alle 21 Derby Serie B sul canale 696 di Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Andrà in onda questa sera alle 21, una nuova puntata di "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel. In studio con Carmine Quaglia, i giornalisti Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e Peppe Iannicelli. Due ore di dettagliati approfondimenti sulle gare di Salernitana e Avellino: servizi, highlights, interviste realizzate dagli inviati sui campi e grafiche. Telespettatori, come sempre, protagonisti: attraverso telefonate in diretta allo 0825/23743, ma anche tramite sms o WhatsApp, al numero 3428725223, alimenterete il dibattito in studio. Vi aspettiamo.

696 digitale terrestre e in streaming CLICCANDO QUI