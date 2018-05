Comunicato del club Mai Sola L'appello del gruppo guidato da Antonio Carmando

Anche nell'ultima trasferta di questa lunga ed estenuante stagione la Salernitana sarà accompagnata da un buon numero di sostenitori. Sebbene ci siano state numerose restrizioni in nome della nota rivalità tra le due tifoserie, almeno un centinaio di persone viaggeranno per la Puglia sperando che i granata onorino la maglia fino alla fine togliendosi lo sfizio di conquistare la quarta vittoria esterna del campionato. In merito riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del club Mai Sola del presidente Antonio Carmando: "Anche in quest'ultima gara apparentemente senza stimoli vogliamo manifestare il nostro amore e il nostro senso di appartenenza garantendo sostegno alla nostra squadra del cuore ed invitiamo tutti a partire con noi per Foggia ricordando che la trasferta è consentita soltanto ai possessori della tessera del tifoso. E così il nostro club sta organizzando la trasferta in pullman secondo le seguenti modalità:

-ritrovo uscita tangenziale di Pastena alle ore 10:45

-uscita ex autostrada di Fratte ore 11

Gli interessati dovranno dare la loro adesione presso la sede del club sita in via Mario Pagano numero 27, aperta tutti i giorni a partire dal 7 maggio dalle 17 alle 20. Per informazioni si potranno contattare i numeri 3487249550 e 330502415 oppure consultare la pagina facebook". Anche a Foggia, dunque, la Salernitana non sarà....Mai Sola

