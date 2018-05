Esonerato Aglietti, al suo posto Gennaro Volpe Costa cara la sconfitta di Salerno al tecnico, che già aveva preso il posto di Castorina

Costa cara la sconfitta di Salerno ad Alfredo Aglietti, esonerato dall'incarico dalla Virtus Entella, dopo aver preso il posto il 6 novembre di Gianpaolo Castorina. Di seguito il comunicato della società ligure:

La Virtus Entella comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti. A lui e al suo staff (il vice Lazzarini e il preparatore atletico Sorbello) vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione della squadra è affidata a Gennaro Volpe, attuale allenatore dell’Under 17.

Gozzi: "Una decisione dolorosa, ora punto su Gennaro Volpe"

Il presidente Gozzi: “Una decisione dolorosa, ma la salvezza è ancora possibile, non vogliamo lasciare nulla d’intentato per provare a cambiare l’inerzia negativa che ha contraddistinto l’ultimo periodo. La scelta di puntare su Gennaro Volpe trova spiegazione nella sua crescita professionale evidenziata con i giovani, nel suo grande senso di appartenenza, nella sua conoscenza dei giocatori, nel suo essere uno di noi. Sarà un’impresa, ma Gennaro è un combattente nato e ha accettato immediatamente questa sfida. Specie nei momenti difficili le bandiere devono sventolare alte e lui è uno dei simboli della nostra Entella, che resterà, comunque, in futuro un grande patrimonio per i suoi valori non solo calcistici”.

Volpe domani dirigerà il primo allenamento alle 15 al Comunale.

