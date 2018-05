Il Cesena in rimonta supera il Parma Salvezza più vicina per la squadra di Castori

Che finale di gara all’Orogel Stadium. Il Cesena rimonta a una manciata di minuti dal termine una gara che sembrava ormai compromessa all’ 11’ del secondo tempo, quando Ceravolo, con la complicità di una deviazione di Fedele, di testa inquadra la porta su azione da calcio d’angolo battuto da Ciciretti. La squadra di Castori accusa il colpo e per poco non è costretta a capitolare ancora al 25’. Il palo salva Fulignati su una conclusione rasoterra di Insigne. I padroni di casa vengono premiati per lo sforzo prodotto grazie a Moncini, che ribalta in pochi minuti il risultato. Al 41’ il pareggio, con l’attaccante rapido ad approfittare di un rimpallo in area ospite. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione tre minuti dopo di Kupisz, al Cesena riesce il sorpasso al 50’ quando ancora Moncini sfrutta al meglio un preciso cross di Dalmonte. Salvezza più vicina per la compagine di Castori e possibilità di promozione diretta in A che si allontana per la formazione di D’Aversa.

CESENA-PARMA 2-1

Cesena (4-3-3): Fulignati, Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone (Cap) (29’ st Chiricò), Fedele (15’ st Dalmonte), Schiavone, Laribi, Kupisz, Jallow (15’ st Moncini), Vita. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Cascione, Eguelfi, Fazzi, Cacia, Esposito, Ndiaye, Emmanuello. All. Castori

Parma (4-3-3): Frattali, Gazzola, Iacoponi (V. Cap), Di Cesare, Gagliolo, Dezi, Scavone (Cap), Barilla’, Ciciretti (23’ st Insigne), Ceravolo (35’ st Calaiò), Di Gaudio (27’ st Frediani). A disposizione: Nardi, Dini, Vacca, Lucarelli, Baraye, Anastasio, Scozzarella, Sierralta. All. D’Aversa

Reti: 11’ st Ceravolo, 41’ st Moncini, 50’ st Moncini

Ammoniti: 42’ pt Suagher, 42’ pt Ciciretti, 31’ st Laribi, 45’ st Insigne, 48’ st Di Cesare, 49’ st Scavone, 50’ st Moncini

Espulsi: 44’ st Kupisz

Maurizio Grillo