Lega B Start-Fan Stories:Paolo racconta l’esperienza a Salerno Esperienza salernitana sul sito ufficiale della Lega B

Ogni giorno migliaia di tifosi dimostrano la propria passione per il calcio e il sostegno alla squadra del cuore conquistando punti e scalando le classifiche della League of Fans, il primo campionato digitale ufficiale dei tifosi della B. Partecipando ai numerosi giochi presenti sulla piattaforma, i tifosi più attivi possono determinare il successo del proprio club nel torneo virtuale concorrendo con le altre squadre della Lega, scalare le classifiche individuali misurandosi con tutti i tifosi iscritti e vincere esperienze e premi unici direttamente dal proprio club e dalla Lega B.

Raccontiamo oggi le emozioni vissute da Paolo Di Donato, grande tifoso della Salernitana e vincitore di un’esperienza unica allo Stadio Arechi in occasione di Salernitana – Brescia, 17° giornata di ritorno della Serie B ConTe.it.

“Fin da quando ero bambino, da quando ho memoria della prima volta che sulle spalle di mio padre ho assistito dal vivo alle gesta della Salernitana nel mitico ‘catino’ del Vestuti, un piccolo sogno è rimasto riposto nell’angolino di un cassetto: poter un giorno calpestare l’erba del rettangolo verde che con cadenza quindicinale è percorsa dagli 11 eroi di turno che di volta in volta difendono la gloriosa casacca granata.

E grazie a Salernitana Start, finalmente ci sono riuscito.

Non è semplice raccogliere in poche righe le emozioni provate, dall’ingresso nella sala stampa agli spogliatoi, al passaggio del tunnel che porta diretto sul rettangolo verde e che sbuca di fianco alla magica Curva Sud Siberiano.

Ecco, forse è stato questo il momento più emozionante, per un attimo immedesimarsi in quei 22 che si imbattono in quel muro umano appena sbucati dal tunnel. Carica a mille per i granata e gambe tremanti per gli avversari. È proprio così che immagino le sensazioni e le emozioni dei protagonisti, e per una volta non sui gradoni della Curva Sud ma direttamente sul campo.

Passano gli anni, passano i calciatori, passano i presidenti, ma a Salerno c’è una cosa che non passerà mai: l’amore per la Salernitana e per la propria città!

Approfitto dello spazio concessomi per ringraziare la Lega B e la Salernitana per la bella iniziativa, per un giorno ho dato libero sfogo al bambino che è in me!

Forza Salernitana!”

Foto tratta dal sito ufficiale della Lega B

M.G.