Radunovic, ultimi 180' in granata Il portiere tornerà a Bergamo per restarci

Non è ancora terminato il campionato di Serie B e già circolano notizie di calciomercato. Secondo il portale TMW, il portiere della Salernitana Boris Radunovic ('96) tornerà a Bergamo all'Atalanta per restarci. Il numero uno serbo, che aveva iniziato il suo cammino in maglia granata senza infamia e senza lode, nelle ultime giornate si è contraddistinto per una serie di prestazioni ben oltre la sufficienza, a dimostrazione di una crescita costante.

Sarà probabilmente per questo motivo che la squadra nerazzurra avrebbe deciso di tenerselo al termine della stagione, appena concluso il torneo con la formazione granata. Per Radunovic, quindi, si aprono le porte della Serie A, anche se non sarà facile per lui conquistare subito una maglia da titolare.

Maurizio Grillo