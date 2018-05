Lega B:domani assemblea per i diritti audiovisivi del triennio Tra gli argomenti anche la mutualità di sistema, marketing associativo e ottimizzazione dei costi

Assemblea di Lega B domani, martedì 8 maggio, a Milano in via Rosellini (inizio ore 14). Dopo le comunicazioni del presidente e le informative del direttore generale, si parlerà di diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, di mutualità di sistema, ma anche di marketing associativo e di ottimizzazione dei costi.

Di seguito l'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Informativa del Direttore Generale; 4. Diritti audiovisivi triennio 2018-2021: stato procedura commercializzazione pacchetto “Dirette a pagamento”; 5. Onlus B Solidale: aggiornamenti; 6. B Futura s.r.l.: aggiornamenti; 7. Mutualità di sistema: aggiornamenti e proposte di modifica art. 1 Capo II CDA; 8. Marketing associativo: aggiornamenti e provvedimenti conseguenti; 9. Consiglio Direttivo LNPB: valutazioni; 10. Spending review e ottimizzazione costi; 11. Varie ed eventuali.

Redazione Sport