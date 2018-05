Doppio fiocco azzurro in casa granata Mister Piscedda guarda in casa Salernitana

Doppio fiocco azzurro in casa granata. Mattia Novella e Carmine Iannone sono tra gli atleti convocati dal tecnico Massimo Piscedda con la Rappresentativa B Italia – Under 17 in occasione del Torneo Internazionale Lazio Cup in programma da martedì 8 maggio a sabato 12 maggio.

Redazione Sport