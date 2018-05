Il Foggia perde Zambelli contro la Salernitana Rossoneri aggrappati a un filo di speranza play-off

Non è una gara che vale molto ai fini della classifica e degli obiettivi di entrambe le squadre, ma Foggia e Salernitana vorranno chiudere la propria stagione in bellezza, nonostante un sottile filo di speranza di agganciare i play-off resta ai rossoneri, ma solo da un punto di vista matematico. Lo stesso allenatore Giovanni Stroppa, dopo la sconfitta contro il Venezia, non crede più nel raggiungimento dell'obiettivo: “Per noi era l’ultima occasione per riagganciare il Perugia ma adesso credo proprio sia impossibile”, le parole del tecnico a fine partita.

Intanto i pugliesi per la gara contro la Salernitana hanno perso un giocatore importante: il colpo rimediato dal difensore Marco Zambelli nel finale di gara contro il Venezia è stato più grave del previsto. Gli esami diagnostici effettuati hanno rivelato una frattura dell’osso zigomatico e mascellare.

L’infortunio richiede, purtroppo, un intervento chirurgico di riduzione e di sintesi che è stato programmato per giovedì 10 maggio presso il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale degli Spedali Civili di Brescia.

Maurizio Grillo