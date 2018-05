Fiorentina, fari puntati su due calciatori granata L'agente li avrebbe proposti ai viola, i dettagli

Futuro certamente lontano da Salerno per Mattia Sprocati e Boris Radunovic che, per motivi diversi, contro il Palermo giocheranno per l'ultima volta all'Arechi con la maglia granata. E' notizia di questi minuti che il procuratore, Mario Giuffredi, avrebbe caldeggiato la possibilità di girarli alla Fiorentina, società con la quale è in ottimi rapporti e che da sempre ha improntato il suo progetto non solo su elementi di esperienza, ma anche sui migliori giovani anche delle categorie inferiori. Che Sprocati abbia comunicato alla società la volontà di giocarsela in A lo abbiamo detto già la settimana scorsa, voci confermate da persone molto vicine al calciatore e che parlano addirittura di un accordo già raggiunto con un club che ha messo sul tavolo una cifra ben superiore al milione di euro, una plusvalenza non di poco conto dal momento che a Lotito e Mezzaroma è costato "soltanto" 110mila euro dopo i primi sei mesi di prestito gratuito. Il suo contratto scadrà tra un anno e di rinnovo non si è ancora parlato, tuttavia la Salernitana preferirebbe chiudere l'accordo con la Roma piuttosto che con i viola non solo per il vantaggio economico, ma anche e soprattutto per la possibilità di acquisire a titolo definitivo il cartellino di Matteo Ricci, centrocampista nel quale Fabiani crede molto, ma che in realtà non ha certo brillato particolarmente sia con Bollini, sia con Colantuono.

A Firenze, presumibilmente, Sprocati troverebbe più spazio e potrebbe essere valorizzato da un allenatore bravo e competente come Stefano Pioli, mister coraggioso e che anche quest'anno ha gettato nella mischia ragazzi quasi sconosciuti e che oggi valgono milioni di euro. Sullo sfondo restano l'Atalanta e l'Empoli neopromosso. Non è finita qui, però. Giuffredi avrebbe parlato con la Fiorentina anche di Boris Radunovic, portiere che a gennaio sarebbe andato via se Adamonis fosse stato confermato come titolare e che, anche grazie allo staff di Colantuono, è cresciuto molto nel girone di ritorno contribuendo alla salvezza dei granata. Sportiello in viola non ha convinto in pieno e la sensazione è che sarà una delle trattative più interessanti dell'estate. Con la porta granata sguarnita e a caccia di un nuovo proprietario. Si sarebbe già proposto l'esperto Rosati, attualmente in forza al Perugia.

Gaetano Ferraiuolo