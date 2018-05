Buon punto della Cremonese al Castellani Botta e risposta Arini-Donnarumma

Empoli-Cremonese finisce con un risultato di parità 1-1, con i padroni di casa che non fanno brutta figura con il pubblico amico nel clima di festa della promozione e la squadra di Mandorlini che incamera un punto importantissimo per l’obiettivo salvezza. Eppure per pochi minuti i grigiorossi hanno sognato quasi una salvezza anticipata, essendo passati in vantaggio al 70’ con Arini, che di piatto facile facile appoggia nella rete sguarnita su assist di Renzetti. Dopo appena tre minuti fallo dello stesso Renzetti su Donnarumma, ingenuo e alquanto dubbio: per l’arbitro Serra è calcio di rigore, che l’ex granata trasforma. Finisce così 1-1 e tutti contenti.

EMPOLI-CREMONESE 1-1

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Traore, Castagnetti, Krunic; Zajc (73' Brighi); Donnarumma (74' Piu), Caputo.

Cremonese (4-3-3): Ujkani; Marconi, Claiton, Canini, Renzetti; Arini, Pesce, Croce; Macek (71' Cavion), Brighenti (70' Scamacca), Perrulli.

Arbitro: Serra di Torino

Marcatori: 70' Arini (C), 73' rig. Donnarumma

Ammoniti: Di Lorenzo (E), Pasqual (E)

Maurizio Grillo