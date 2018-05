Ricordo di Mancini e beneficenza:applausi per Colosseo Granata Lodevole iniziativa del club guidato da Caldarelli. Presenti Perrone e le tifoserie gemellate

Scende in campo la tifoseria della Salernitana, lo fa ancora una volta organizzando una splendida iniziativa di beneficenza che ha riscosso notevole successo e che ha permesso a centinaia di persone di trascorrere una giornata all'insegna dell'amicizia, della passione per lo sport e della solidarietà. Il club "Colosseo Granata", guidato da Salvatore Caldarelli e affiliato al Centro di Coordinamento Salernitana Club, ha inscenato un vero e proprio memorial in ricordo del compianto Franco Mancini, portiere che ha vestito la maglia della Salernitana nel campionato 2006-07 e che rappresentò un fondamentale punto di riferimento non solo per il suo mentore Novelli, ma anche e soprattutto per i compagni più giovani nei momenti di difficoltà. La manifestazione, svoltasi a Roma, ha previsto la disputa di un triangolare tra squadre composte da tifosi di Bari, Salerno e Reggio Calabria, il modo migliore per rinnovare il gemellaggio in un clima di grandissima festa, ma allo stesso tempo di commozione. Presenti anche due vecchie glorie granata: il calciatore Bruno Incarbona e il tecnico Carlo Perrone, tra i protagonisti della rinascita del calcio salernitano con due promozioni e un trofeo messo in bacheca e da sempre ricordato con immenso affetto per le sue doti umane e per il suo grande amore nei confronti della curva e dell'intera torcida granata, ringraziata a più riprese anche con gesti davvero rari nel mondo del calcio. Perrone, tra le altre cose, arrivò appositamente da Roma per aprire il quarto memorial "Per non dimenticare" indetto nel 2013 dal club Spartani Salernitani e che lo vide assoluto protagonista insieme al figlio Romeo.

Tornando alla manifestazione, ad aggiudicarsi il trofeo sono stati i tifosi della Reggina, ma, senza scadere nella retorica, si può dire che abbiano davvero vinto tutti. Perchè, oltre al commosso ricordo del grande Mancini, è stata anche l'occasione per raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico "Bambin Gesù". il modo migliore per abbinare la passione sportiva e per la Salernitana alla beneficenza. "Bellissima giornata all'insegna dello Sport nel ricordo di Franco Mancini. Un Grazie al Grande Incarbona e al Mister Perrone per la loro disponibilità, due Professionisti Esemplari ma soprattutto due Belle Persone. Grazie ai fratelli Baresi e Reggini per aver reso possibile tutto questo, senza tralasciare ovviamente un ringraziamento Speciale al nostro Grande Presidente Salvatore" scrive su facebook Antonio Sessa, una delle tantissime persone che ha inteso complimentarsi pubblicamente con tutti i partecipanti. Un'altra iniziativa che meriterebbe davvero la ribalta nazionale...

Gaetano Ferraiuolo