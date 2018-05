VIDEO | Agazzi: "Contro i granata aspetto un grande pubblico" Le dichiarazioni del calciatore rossonero in conferenza stampa

Davide Agazzi, centrocampista del Foggia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa nella settimana che precede l'ultima gara dei rossoneri in casa contro la Salernitana in programma sabato prossimo allo stadio "Zaccheria". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo raggiunto l'obiettivo primario, qualche volta, nel corso della stagione, abbiamo perso qualche punto ma nel complesso abbiamo fatto un percorso ottimo. Io potevo fare sicuramente meglio ma, a parte lo stop per infortunio, credo di aver fatto un buon campionato".

E, sul prossimo match, in programma sabato pomeriggio allo Zac, contro la Salernitana, il centrocampista rossonero risponde. "Sarà una partita difficile, anche se entrambe le squadre hanno raggiunto la salvezza matematica, mi aspetto una bella gara con un grande pubblico pronto a sostenerci, ci sarà da divertirsi e vediamo alla fine come andrà".

M.G.