Classifica marcatori: due granata in doppia cifra Bocalon e Sprocati a quota 10, Donnarumma nella storia perchè...

Sono 33 i gol segnati nell'ultimo turno del campionato di serie B, con la pioggia di reti ed emozioni di Terni, uno Spezia in formato super e il risicato, ma fondamentale 1-0 della Salernitana che ha consegnato l'aritmetica salvezza ai ragazzi di Colantuono. La buona notizia riguarda Riccardo Bocalon che, pur avendo giocato una stagione da 5,5 (forse anche qualcosina in meno), è riuscito a tagliare il traguardo della doppia cifra raggiungendo a quota 10 Mattia Sprocati, non poco per uno alla sua prima vera esperienza in B, tra l'altro in una piazza difficile ed esigente. Ecco la situazione aggiornata, Caputo vola verso la vittoria tallonato da un altro ex granata e compagno di squadra, quell'Alfredo Donnarumma nella storia per aver segnato il millesimo gol dell'Empoli:

25 reti: Caputo Francesco (Empoli)

21 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli), Di Carmine Samuel (Perugia)

20 reti: Montalto Adriano (Ternana)

17 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)

15 reti: Cerri Alberto (Perugia)

14 reti: Ciano Camillo (Frosinone)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Nestorovski Ilija (Palermo), Galano Cristian (Bari), Caracciolo Andrea (Brescia), Pettinari Stefano (Pescara), Calaiò Emanuele (Parma)

12 reti: La Mantia Andrea (Virtus Entella), Tremolada Luca (Ternana)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), Litteri Gianluca (Venezia), Castaldo Luigi (Avellino)

10 reti: Kouame Christian (Cittadella), Bocalon Riccardo (Salernitana), Marilungo Guido (Spezia), Sprocati Mattia (Salernitana)

9 reti: Coronado Igor (Palermo), Torregrossa Ernesto (Brescia), Puscas George (Novara), Iori Manuel (Cittadella), Mancuso Leonardo (Pescara), Dionisi Federico (Frosinone), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Moncini Gabriele (Cesena)

8 reti: Monachello Gaetano (Ascoli), Brugman Improta Riccardo (Bari), La Gumina Antonino (Palermo), Zajc Miha (Empoli), Rodriguez Alejandro (Empoli)

Gaetano Ferraiuolo