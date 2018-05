Un cuore granata non molla mai: uniti per Gianni Novella Uno dei più bravi presentatori della Campania sta giocando la sua partita più importante

"Lotta, lotta e non mollare mai". Quante volte, allo stadio, avrà intonato questa canzone per incitare la sua squadra del cuore in nome di una grandissima passione per la città di Salerno e per quella Salernitana che ha accompagnato i momenti salienti della sua vita. E' indubbiamente tra i presentatori più bravi ed apprezzati in Campania e un professionista di straordinario spessore umano e culturale, ma in questo momento così delicato il motivetto della curva Sud glielo stanno cantando migliaia e migliaia di amici e familiari che lo accompagneranno verso la vittoria a cospetto di un destino crudele, ma che certo non potrà abbattere un uomo come lui. Stiamo parlando di Gianni Novella, storico volto della tv salernitana che, da qualche mese a questa parte, sta combattendo una delicata battaglia personale rappresentando per tutti un grandissimo esempio di dignità, forza, carattere e spirito combattivo.

Nessuna diagnosi medica nè chemioterapia potranno spaventare una persona amata da tutti e che, nonostante le avversità della vita e le innegabili difficoltà quotidiane, ogni giorno dedica un pensiero d'amore sui social alla sua amata Salernitana, quella squadra di cui è innamorato fin da piccolissimo e che ha accompagnato fedelmente presentando con bravura e stile serate a tema e feste promozione. Ora la festa più importante tutta la tifoseria vuole celebrarla con lui al termine di un percorso che si preannuncia tortuoso, ma dal quale uscirà senza alcun dubbio vincitore. Perchè Gianni è un leone e ce la farà. Perchè un cuore granata (come si intotola la trasmissione che conduce con successo da anni) non molla, ha coraggio ed è ancora troppo innamorato della vita per non godersela in pieno per tanto e tanto tempo ancora. Perchè ci sono decine di migliaia di amici che lo stimano, che hanno commentato con dispiacere la notizia, ma che rappresentano in questo momento il suo "dodicesimo uomo".

Del resto basti vedere quanti commenti anche di sconosciuti vengono pubblicati di continuo sulla sua gettonatissima pagina facebook, dalla quale siamo certi trarrà la forza necessaria per vincere ancora e per superare l'ennesimo ostacolo di una vita che non è stata tenerissima con lui, ma che ha sempre saputo affrontare con il sorriso. Caro Gianni, ti aspettiamo presto allo stadio, sui gradoni, con la sciarpa granata. Il tuo posto è quello: anche in questi giorni di difficoltà stai insegnando tanto. A tutti. E tutti ti abbracceranno con forza e cantano per te "Lotta, lotta e non mollare mai!".

Gaetano Ferraiuolo