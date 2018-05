VIDEO | Greco: ricordo il calore della gente di Salerno Le parole dell'ex attaccante granata a Granatissimi

Alla trasmissione Granatissimi, in onda sul canale 696 di Otto Channel è intervenuto telefonicamente l'ex attaccante della Salernitana Renato Greco. Coadiuvò molto bene l'allora coppia degli attaccanti Di Vaio-Artistico, facendo sempre bene ogni volta che è stato chiamato in causa: 20 presenze e ben sette gol all'attivo, con la doppietta col Treviso, le due reti in fotocopia contro Monza e Venezia e le prodezze con Padova, Fidelis Andria e Verona. A fine stagione andò via, due anni dopo affrontò la Salernitana all'Arechi con la maglia del Savoia risultando migliore in campo in quell'1-3 che, ad oggi, rappresenta l'unica vittoria nella storia dei bianconeri in trasferta in serie B. Di seguito il video dell'intervista.

M.G.