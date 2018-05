Serie B: regular season, come finirà? Le tabelle Nei 180' che restano ancora tanto da decidere in testa e in coda

Mancano 180' al termine della regular season. Di aritmetico continua a esserci solo la promozione dell'Empoli in Serie A e il campionato finito con conferma in serie B di Spezia, Carpi e Salernitana. Quando mancano due giornate ancora 18 le squadre, chi più chi meno, sono ancora in corsa per un obiettivo.

Frosinone seconda promossa in A?

Sempre complicato pronosticare la seconda promossa in Serie A: il Frosinone si conferma come favorita per il calendario più abbordabile e anche perchè attualmente ha un punto in più sulla terza. Il Palermo, appunto, ha il Cesena in casa e Salernitana fuori. Tutt'altro che facile la trasferta all'Arechi: c'è un Salernitana-Palermo 0-2 del 20 maggio 1990, che stava mettendo a grosso rischio la promozione dei granata di Ansaloni in B nella terzultima di campionato. Stavolta sarà la Salernitana a decidere sul destino dei siciliani. Ancora in corsa per la serie A diretta anche Venezia e Parma, anche se i due punti di ritardo potrebbero pesare notevolmente in soli 180'. Insomma, chi resterà fuori poi dovrà giocare i play-off quasi certamente con Bari, Cittadella e Perugia.

Tutto da decidere anche in coda

Ternana e Pro Vercelli, praticamente in Lega Pro, a meno di un miracolo. Per la terza è a grosso rischio la Virtus Entella (quota 41), che deve giocare con Frosinone in casa e Novara in trasferta. Per i play-out sono coinvolte più squadre. Ascoli e Avellino (a quota 42) sembrano le più penalizzate, ma hanno un calendario abbastanza abbordabile. Ai bianconeri potrebbero bastare un pareggio a Pescara e poi i tre punti con il Brescia probabilmente già salvo. Gli irpini possono candidarsi addirittura all'en-plein. Rischiano un po' di più Novara, Cremonese e Cesena.

ZONA RETROCESSIONE E PLAY-OUT

PRO VERCELLI 37 TERNANA CITTADELLA

TERNANA 37 PRO VERCELLI AVELLINO

ENTELLA 41 FROSINONE NOVARA

ASCOLI 42 PESCARA BRESCIA

AVELLINO 42 SPEZIA TERNANA

NOVARA 43 PERUGIA ENTELLA

CREMONESE 45 VENEZIA CESENA

CESENA 46 PALERMO CREMONESE

PESCARA 47 ASCOLI VENEZIA

BRESCIA 47 EMPOLI ASCOLI

ZONA PROMOZIONE E PLAY-OFF

FOGGIA 54 SALERNITANA FROSINONE

PERUGIA 59 NOVARA EMPOLI

CITTADELLA 62 CARPI PRO VERCELLI

BARI 64 PARMA CARPI

PARMA 66 BARI SPEZIA

VENEZIA 66 CREMONESE PESCARA

PALERMO 67 CESENA SALERNITANA

FROSINONE 68 ENTELLA FOGGIA

(GRASSETTO IN CASA)

Maurizio Grillo