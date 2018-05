Prevendita, prezzi ridotti contro il Palermo Riunione questa mattina in sede, ecco la decisione

Si comunica che a partire dalle ore 16:00 di venerdì 11 maggio saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie B ConTe.it U.S. Salernitana 1919 – Palermo in programma venerdì 18 maggio alle ore 20:30 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. E’ possibile acquistare i biglietti in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe. Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso i botteghini dello Stadio ‘Arechi’ a partire dalle ore 17:00 di venerdì 18 maggio.

Si ricorda ai propri sostenitori che hanno sottoscritto i Voucher per la Stagione 2017/2018 che il voucher valido per accedere alle gare di campionato del girone di ritorno è quello riportante la dicitura “Voucher 10 gare 2017/18″. I prezzi dei settori sono più bassi rispetto alle partite precedenti: dagli 8,50 euro della curva Sud agli 11 euro per i distinti passando per 17 euro della tribuna azzurra. Agevolazioni anche per over65, under14, under10 e donne, mentre l’U.S. Salernitana 1919, in accordo con l’Università degli Studi di Salerno comunica che in occasione delle gare interne di Campionato Serie B ConTe.it sarà riservata a tutti gli studenti universitari una speciale tariffa ridotta al costo di € 8 + € 1 dir. Lis. La tariffa SPECIALE UNIVERSITARI sarà disponibile unicamente nel settore Distinti ed acquistabile presso le ricevitorie Ticketone o al botteghino dello Stadio “Arechi” il giorno della gara, previa presentazione del documento d’identità e badge UNISA in corso di validità da esibire anche all’ingresso dello Stadio.

L’U.S. Salernitana 1919 informa che le persone diversamente abili potranno acquistare il tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti – Tribuna Rossa N/S e Tribuna Verde N/S – al prezzo privilegiato di € 5,00 direttamente ai botteghini dello Stadio ‘Arechi’ nel giorno di disputa della gara, previa esibizione di documento di identità ed idoneo certificato attestante invalidità pari o superiore al 75%. La stessa tariffa sarà applicata all’accompagnatore, ma solo se dalla certificazione dell’invalido risulta inconfutabilmente il diritto all’accompagnamento.

