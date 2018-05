Salernitana: road to Foggia, in tanti si giocano la riconferma Colantuono proverà a capire su chi poter contare in vista della prossima stagione

La trasferta di Foggia, se non potrà regalare motivazioni in relazione alla classifica (ormai granata salvi e senza altri obiettivi possibili), dovrà essere un banco di prova per molti in vista della prossima stagione sportiva. In quest’ottica Colantuono, dopo aver concesso qualche giorno extra di riposo, da ieri sta monitorando quelle che sono le condizioni della sua rosa, e di quegli elementi che a fine campionato rimarranno a tutti gli effetti tesserati della Salernitana (almeno fino all’apertura del mercato). Per questo motivo è probabile che nell’undici che scenderà in campo allo “Zaccheria”, i giocatori in prestito verranno ridotti al minimo: in difesa possibile, quindi, la riconferma di Mantovani, soprattutto con una difesa a tre. Si monitorano anche le condizioni di Pucino, nel caso in cui l’ex Vicenza dovesse recuperare, non è da prescindere una nuova esclusione di Vitale, soprattutto dopo l’episodio con Rosina di sabato scorso. A centrocampo Akpa Akpro sta iniziando a carburare, con lui potrebbe trovare spazio anche Odjer, il quale sarà ancora una volta oggetto di mercato in questa estate. In attacco Rossi e Palombi a fine campionato torneranno alla Lazio, per questo motivo Bocalon avrà la possibilità di rimpinguare il proprio bottino di reti ed avvicinarsi il più possibile alle 15 marcature fatte registrare nella regular season da Coda al suo primo a Salerno.

Simone Gallo