Tuia, parla Fabiani: "Nessuno giochi a nascondino" La società avrebbe contattato l'agente, per ora nessuna risposta. La società vorrebbe rinnovare

Dopo aver rinnovato il contratto ad Alessandro Bernardini, la Salernitana a breve deciderà il futuro di Alessandro Tuia. Tra poco più di un mese l'accordo con il capitano scadrà e la sensazione è che i presidenti vogliano trattenerlo ancora a lungo anche in segno di riconoscenza per quanto fatto in questi anni a Salerno, con due promozioni, oltre 130 presenze, tre gol fondamentali e la fascia di capitano. Chi lo conosce bene assicura che il suo desiderio è quello di chiudere la carriera con la maglia granata, del resto è stato davvero tra i pochissimi elementi giunti dalla Lazio ad imporsi a Salerno al punto da riconquistare una fetta di tifosi che certo non lo aveva accolto benissimo e che, in parte, ancora oggi non lo ritiene elemento fondamentale per la ripartenza. E' stato il ds Fabiani, ai nostri microfoni, a fare il punto della situazione dichiarando che la Salernitana, da diverso tempo, sta provando a contattare il procuratore senza ricevere risposta.

"Abbiamo chiesto ad Alessandro di sollecitare l'agente, siamo in attesa di risposta. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Non si deve certo giocare a nascondino" le parole del dirigente che, non a caso, sta invece pensando di ragionare con la società per trattenere Salvatore Monaco pur consapevole che servirà un importante esborso economico. Al momento, dunque, tutto resta in stand by: Tuia (che ha aspettato invano chiamate da club di categoria superiore) resterebbe, Mezzaroma e Lotito gli potrebbero sottoporre un contratto triennale, ma non si riesce a fissare l'appuntamento decisivo. Come andrà a finire?

Gaetano Ferraiuolo