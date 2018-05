Notiziario granata: nove gol ai dilettanti del Real Rocca Sgambatura pomeridiana contro la squadra che milita nella prima categoria laziale

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della gara di sabato a Foggia. Questo pomeriggio allo Stadio “Arechi” gli uomini di Stefano Colantuono hanno affrontato in una sgambatura amichevole il Real Rocca di Papa, formazione militante nel campionato di prima categoria laziale. La sgambatura è terminata con il risultato di 9 a 0 in favorei dei granata con quattro gol di Casasola, tripletta di Bocalon e reti di Rossi e Palombi.

Schiavi e Vitale non hanno preso parte all’allenamento a causa di sindrome influenzale, lavoro atletico specifico per Bernardini e Pucino.

La preparazione della Salernitana riprenderà domani alle ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Redazione Sport