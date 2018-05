Salernitana: road to Foggia, Vitale e Schiavi in dubbio Ieri i due difensori assenti nell’amichevole contro il Real Rocca di Papa

Si avvicina a grandi passi la trasferta di Foggia, penultimo impegno della Salernitana in questo campionato di Serie B. Ieri è stato il secondo giorno di allenamenti, chiuso con un’amichevole contro il Real Rocca di Papa, finita 9-0 con un Casasola formato monstre (autore di 4 gol), a cui si sono uniti Bocalon con una tripletta, e Rossi e Palombi con un gol a testa. Non hanno partecipato alla partitella sia Schiavi che Vitale, colpiti entrambi da attacco influenzale. Per questo motivo Colantuono ha già iniziato a prendere le contromisure in caso di forfait dei due: nel possibile 3-4-3, in difesa, con Mantovani e Tuia confermati, sarà quasi certamente Monaco il terzo centrale. Sull’out sinistro del centrocampo, invece, ci sono diverse alternative: la prima, e più probabile, è quella di schierare Popescu (sulla carta riserva naturale di Vitale). L’altra potrebbe essere l’impiego di un Di Roberto formato esterno a tutto campo (soluzione già adottata in questo campionato, ma sulla fascia opposta). Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, al momento sicuri del posto restano Akpa Akpro (sempre più in palla), Bocalon e l’indomito Rosina. Restano fuori, invece, Bernardini e Pucino, ancora alle prese con il lavoro differenziato. Spera nella convocazione anche Zito, tornato dalla squalifica, ma ancora sotto processo dopo l’espulsione contro il Brescia. Intanto la preparazione della Salernitana è rirpesa questa mattina alle ore 10:30 al campo “Volpe”.

Simone Gallo