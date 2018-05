Allo Zaccheria pronostico favorevole al Foggia? Le statistiche parlano a favore della squadra di Stroppa, ma...

La Salernitana scenderà in campo sabato allo “Zaccheria” di Foggia con la sicurezza di aver raggiunto matematicamente l'obiettivo della salvezza. Proprio per questo motivo, non avendo nulla da perdere e sollecitata dal tecnico Colantuono la squadra che affronterà gli uomini di Stroppa farà di tutto per conciliare una buona prestazione ad altrettanto risultato. Anche il Foggia, pur aritmeticamente in corsa per un eventuale posto per i play-off, sa che il suo campionato è virtualmente finito. Una flebile speranza legata all'en-plein nelle ultime due giornate e alla rispettive sconfitte del Perugia.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono una situazione nettamente a favore dei rossoneri. Da parte del Foggia: gol (63 vs 51), assist e occasioni create (46 vs 36), tiri (577 vs 460), tiri in porta (207 vs 177), tiri fuori area (291 vs 223), tiri dentro area (286 vs 237), corner (222 vs 183), cross fatti (738 vs 646), cross riusciti (287 vs 265), contrasti (603 vs 563), contrasti vinti (603 vs 542), percentuale contrasti (100 vs 96), passaggi (18998 vs 15314), passaggi completati (15812 vs 12140) e percentuale passaggi (83 vs 79). Da parte della Salernitana superiorità solo per: percentuale tiri in porta (36 vs 38) e percentuale cross (39 vs 41). Salernitana più “cattiva” per espulsioni (3 vs 6) e per ammonizioni (73 vs 86). Tra i recordman: Mazzeo per i padroni di casa, Sporcati per gli ospiti.

Stando così le cose, il pronostico è a tutto favore del Foggia, ma proprio perchè i granata partono sfavoriti e non avendo nulla da perdere il risultato potrebbe essere tutt'altro che scontato, anche perchè i rossoneri hanno subito ben sette sconfitte tra le mura amiche.

Ultimi incontri tra le due squadre

21/12/17 Salernitana-Foggia 0-3

07/06/98 Salernitana-Foggia 3-2

18/01/98 Foggia-Salernitana 2-0

01/02/97 Foggia-Salernitana 2-0

08/09/96 Salernitana-Foggia 2-0

Le gare di campionato ultime cinque

FOGGIA

05/05/18 Venezia-Foggia 2-1

01/05/18 Foggia-Spezia 2-1

28/04/18 Cittadella-Foggia 3-1

21/04/18 Foggia-Bari 1-1

17/04/18 Ternana-Foggia 2-2

SALERNITANA

05/05/18 Salernitana-Virtus Entella 1-0

01/05/18 Perugia-Salernitana 1-1

28/04/18 Salernitana-Brescia 4-2

21/04/18 Salernitana-Cittadella 1-3

17/04/18 Cremonese-Salernitana 1-1

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Foggia 63 Salernitana 51

Occasioni create

Foggia 46 Salernitana 36

Assist

Foggia 46 Salernitana 36

Reti bianche

Foggia 20 Salernitana 20

Tiri

Foggia 577 Salernitana 460

Tiri in porta

Foggia 207 Salernitana 177

Percentuale tiri in porta

Foggia 36 Salernitana 38

Tiri fuori area

Foggia 291 Salernitana 223

Tiri dentro area

Foggia 286 Salernitana 237

Corner

Foggia 222 Salernitana 183

Cross fatti

Foggia 738 Salernitana 646

Percentuale cross

Foggia 39 Salernitana 41

Cross riusciti

Foggia 287 Salernitana 265

Contrasti

Foggia 603 Salernitana 542

Contrasti vinti

Foggia 603 Salernitana 542

Percentuale contrasti

Foggia 100 Salernitana 96

Passaggi

Foggia 18998 Salernitana 15314

Passaggi completati

Foggia 15998 Salernitana 15314

Percentuale passaggi

Foggia 83 Salernitana 79

Ammonizioni

Foggia 73 Salernitana 86

Espulsioni

Foggia 3 Salernitana 6

GOL

Fabio Mazzeo (Foggia) 17

Mattia Sprocati (Salernitana) 10

Riccardo Bocalon (Salernitana) 10

Giacomo Beretta (Foggia) 7

Oliver Kragl (Foggia) 6

Assist e Occasioni create

Fabio Mazzeo (Foggia) 10

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Oliver Kragl (Foggia) 5

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Alberto Gerbo (Foggia) 4

AMMONIZIONI

Joseph Minala (Salernitana) 12

Luigi Vitale (Salernitana) 10

Alberto Gerbo (Foggia) 9

Davide Agazzi (Foggia) 9

Matteo Ricci (Salernitana) 8

Maurizio Grillo