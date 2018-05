Ecco chi è l'arbitro Saia Precedenti poco rassicuranti per i granata

Sarà Francesco Paolo Saia a dirigere Foggia-Salernitana, gara valevole per il 20° turno di ritorno del campionato di Serie B. Il 33enne fischietto della sezione di Palermo, al quinto anno della Can B, vanta 81 presenze in cadetteria, con 32 vittorie interne (39,51%), 21 pareggi (25,93%), 28 vittorie esterne (34,57%), 24 rigori e 37 espulsioni. Si tratta, quindi, di un arbitro cosiddetto “anticasalingo”, considerata l'alta percentuale di vittorie esterne.

Sette i precedenti con la Salernitana, nei quali i granata sono risultati vincitori in una sola occasione, ben otto anni fa in Salernitana-Pavia 3-1 Lega Pro 1° Divisione. Da allora due pareggi (con il Vicenza nella stagione del ritorno in B e il 17 marzo scorso contro a Frosinone, entrambi finiti 0-0), e ben 4 sconfitte. L’ultima risale al 16° turno dell’attuale campionato, con i granata impegnati a Cittadella e sconfitti 2-1 con il gol di Litteri nel finale. Con la Salernitana Saia ha precedenti anche per cartellini rossi per doppie ammonizioni: una ad Odjer contro il Bari (stagione 2015/16) ed una a Massimo Coda contro il Carpi (stagione 2016/17).

A coadiuvare Saia, gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Giovanni Colella di Crotone; quarto ufficiale Marco D'Ascanio di Ancona).

Maurizio Grillo