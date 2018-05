Gentleman Serie B: il premio dedicato a Morosini va a Frattali Il premio sarà consegnato lunedì sera a Milano dal presidente della B Mauro Balata

Va a Pierluigi Frattali, portiere del Parma, la sesta edizione del “Gentleman Serie B”, dedicata all’ex giocatore del Livorno Piermario Morosini. Dopo Raffaele Rubino, Marco Zambelli, Angelo Ogbonna, Lorenzo Pasciuti e Federico Dionisi, il prestigioso riconoscimento dedicato al Fair Play nel calcio professionistico finisce nelle mani del giocatore romano.

La Giuria, composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo, ha preso in esame il comportamento dentro e fuori del campo di alcuni giocatori delle squadre della Serie B ConTe.it segnalati dalle società ma anche l’amicizia tra Frattali e Morosini. Un affetto non banale che risale ai tempi del Vicenza. Ora il numero uno del Parma in tutte le partite, sotto la maglia ufficiale del proprio club, indossa quella con la foto dell’amico.

Il Premio sarà consegnato dal presidente della Lega B Mauro Balata lunedì 14 maggio nella serata di gala Gentleman che si svolgerà presso la Scuola militare Teulié di Milano.

La serata sostiene la Fondazione Pupi e l’Associazione In campo con il Cuore per la diffusione dei defibrillatori.

M.G.