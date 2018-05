Sondaggio Granatissimi: ripartire da Colantuono e Rosina Risposta molto favorevole riguardo all'allenatore

Lunedì scorso nella pagina Facebook ufficiale di Granatissimi è stato lanciato un sondaggio: “Confermeresti Rosina per il prossimo campionato?” Diverse centinaia di persone hanno partecipato e durante la puntata di Granatissimi in onda martedì sera sul canale 696 di Otto Channel è stato letto il risultato finale: il 77% ha risposto si, mentre solo il 23% ha detto no. Una risposta, per certi versi, abbastanza sorprendente, per le numerose critiche ricevute dal calciatore soprattutto nel girone di andata. Evidentemente Rosina ha saputo riconquistare buona parte dei sostenitori granata con le ultime buone prestazioni.

Alcuni voti sono stati accompagnati dai commenti dei nostri lettori. Tra questi i favorevoli, Andrea Parrella: “Sono altri che vanno messi in lista di sbarco !! Dopo quello che è successo sabato mi sembra evidente che si disinfetta lo spogliatoio !!! Rosina serve ancora Ci penserà Colantuono ed il suo ottimo staff a toglierle la ruggine che altri allenatori le hanno fatto fare suo malgrado !!”; Gemello Granata: “Nel ruolo attuale libero dietro le punte e il migliore Rosina visto a Salerno. È ritornato alla sua forma, peccato con Sannino a rincorrere gli avversari a centrocampo”; Marco Ferrara: “Ci vuole il sondaggio per Rosina??? Il calciatore più forte arrivato a Salerno dell’era Lotito!”; Andrea La Padula: “Se teniamo tutti i giovani qualche esperto ci serve”.

Qualcuno, invece, non è d'accordo con la sua riconferma. Antonio Sessa: “Se qualcuno lo prende andrebbe dato via subito a mio avviso....con il suo ingaggio prendiamo un bomber che in B fa la differenza e pure un centrocampista forte forse....magari avesse qualche richiesta”; Antonio Pugliese: “Mah... due partite buone e dico solo due e tutti che si dimenticano di due anni di inattività giocata....”.

Sondaggio Colantuono

Sondaggio simile è stato lanciato per il tecnico: “Giusto ripartire da Colantuono?”. In questo caso la risposta è stata più schiacciante: il 92% dei nostri lettori ha votato si e solo l'8% no. La partenza negativa dell'allenatore è stata quasi totalmente annullata dal discreto finale di campionato. Si tratta di un allenatore di esperienza che può tornare utile in caso di maggiori ambizioni. E' questo il pensiero di una parte dei supporter granata.

Anche qui abbiamo estratto alcuni commenti. Luca De Vito: Mi è piaciuto contro l'Entella....nel primo tempo ha schierato il solo Minala come giocatore non di proprietà......poi lo ha sostituito con Odjer a inizio ripresa, quindi a inizio secondo tempo in campo non c'era alcun giocatore in prestito...; Andrea Parrella: “A Salerno ci vuole un allenatore sia bravo e sopratutto che sappia reggere alle pressione della piazza !! Problema di non facile soluzione è c'è pure qualche bravo allenatore che ha rinunciato al l'incarico per questo motivo ! Non è facile trovare un allenatore che in primis non vuole interferenze nella conduzione della squadra questo è un vero problema!”; Marco Quaranta: “Ha perso la mentalità vincente di una volta... mi aspettavo di più”; Antonio Sessa: “Io dico NO, ha fatto peggio di tutti come media punti pur avendo uno staff di rilievo e un Casasola e Monaco in piu...”.

Continuità tecnica ed esperienza

In fin dei conti l'anno prossimo per buona parte dei nostri lettori si dovrà ripartire innanzitutto da Colantuono, per dare continuità tecnica (primo passo importante). Conosce già i calciatori, sa su quali potrà contare e ovviamente per le sue richieste è già a conoscenza del budget messo a disposizione dalla società e di conseguenza le sue “pretese” saranno adeguate. Rosina deve essere confermato: anche in questo caso la risposta è stata abbastanza netta. Come ha sottolineato Andrea La Padula, se ci saranno dei giovani, ci vuole un calciatore esperto come lui disposto a guidarli. Un primo tassello i tifosi l'hanno messo, ora tocca alla società.

Maurizio Grillo