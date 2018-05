Salernitana: organizzata amichevole di beneficenza all’Arechi I granata giocheranno contro una rappresentativa di giovani migranti e studenti del salernitano

Bellissima iniziativa quella che lunedì 22 maggio, a partire dalle ore 19:30, vedrà impegnata la Salernitana al fianco di una rappresentativa di giovani migranti e studenti del salernitano. Un’amichevole nel segno della solidarietà e del bene comune, soprattutto verso popoli a cui mancano anche i più piccoli beni e servizi di stretta necessità. L’iniziativa, chiamata “Un goal per la Nigeria”, è alla sua seconda edizione, ed è stata organizzata dall’Associazione di Volontariato Internazionale S.O.Solidarietà Onlus, in collaborazione con il Comune di Salerno e col CSI Comitato Provinciale di Salerno. L’intero incasso sarà devoluto al progetto Chiena For Life, che si occupa della realizzazione di strutture idriche idonee in Nigeria. Il costo del biglietto è €5,00 e sarà possibile acquistarlo direttamente allo Stadio Arechi il giorno dell’evento o presso il negozio “Fans Shop”, sito in via torrione 135 a Salerno. Ancora una volta il popolo salernitano è chiamato a dimostrare la grande generosità di cui è capace.

Redazione sport