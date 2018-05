Lega B, le curiosità: Pro Vercelli-Ternana, roulette russa Chi perde saluta la serie cadetta

Le curiosità sul prossimo turno di campionato segnalate da Football Data:

13 / 37 Quasi un testa-coda del girone di ritorno Cremonese–Venezia: i grigiorossi nella seconda metà del campionato hanno racimolato appena 13 punti e sarebbero ultimi; i lagunari ne hanno incamerati 37 e sono secondi dietro l’inarrestabile Empolidei record (45 punti per i toscani nella seconda fase del torneo finora).

2016 Amarcord a tinte forti per Serse Cosmi, a caccia di punti salvezza a Pescara, piazza dove ha allenato tra febbraio e giugno 2014 con 16 panchine totali. Nel 2015/16 il “suo” Trapani perse proprio contro gli abruzzesi la serie A, nella finalissima playoff, vinta 2-0 dai biancazzurri in casa all’andata e con pareggio per 1-1 nel ritorno in Sicilia.

37 Pro Vercelli–Ternana Unicusano thrilling: chi perde saluterà sicuramente la B, rimanendo – come minimo – a –5 dalla zona playout. Il pareggio porterebbe in C entrambe.

4 I giocatori che potrebbero fare la cosiddetta “cifra tonda” in gare di serie B (sola regular season) nel prossimo turno: 300 per Ardemagni (Avellino) e Caputo (Empoli), 100 per Bittante (Carpi) e Cremonesi (Virtus Entella).

M.G.