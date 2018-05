VIDEO | Foggia-Salernitana: i precedenti Il video del sito ufficiale della Salernitana

Sono 21 i precedenti ufficiali giocati in Puglia tra Foggia e Salernitana con un bilancio di 14 vittorie per i padroni di casa, 4 pareggi e 3 successi esterni per i granata. Il primo confronto risale alla stagione 1936/1937 mentre l’ultima sfida risale alla stagione 2014/2015. Il Foggia, nelle sfide interne contro la Salernitana, segna da 10 partite di fila, per un totale di 22 reti. L’ultimo stop rossonero risale al 1 dicembre 1985, 0-0 in serie C1. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei rossoneri che hanno segnato 37 reti mentre i granata ne hanno messe a segno 17.

1936/1937 Serie C Foggia – Salernitana 0 – 3

1937/1938 Serie C Foggia – Salernitana 0 – 0

1939/1940 Serie C Foggia – Salernitana 1 – 2 (aut. De Meo, Zavatti)

1946/1947 Serie B Foggia – Salernitana 1 – 0

1958/1959 Serie C Foggia – Salernitana 5 – 2

1959/1960 Serie C Foggia – Salernitana 1 – 0

1961/1962 Serie C Foggia – Salernitana 3 – 2 (Gambino, Scarnicci)

1979/1980 Serie C-1 Foggia – Salernitana 1 – 0

1983/1984 Serie C-1 Foggia – Salernitana 3 – 2 (Cavestro, Tinti)

1984/1985 Serie C-1 Foggia – Salernitana 0 – 0

1985/1986 Serie C-1 Foggia – Salernitana 0 – 0

1986/1987 Serie C-1 Foggia – Salernitana 3 – 1 (Rizzo)

1987/1988 Serie C-1 Foggia – Salernitana 2 – 0

1988/1989 Coppa Italia Serie C Foggia – Salernitana 2 – 1 (Gagliano)

1988/1989 Serie C-1 Foggia – Salernitana 2 – 0

1990/1991 Serie B Foggia – Salernitana 4 – 0

1995/1996 Serie B Foggia – Salernitana 1 – 3 (Logarzo, Ricchetti, Logarzo)

1996/1997 Serie B Foggia – Salernitana 2 – 0

1997/1998 Serie B Foggia – Salernitana 2 – 0

2006/2007 Serie C-1 Foggia – Salernitana 3 – 0

2014/2015 Lega Pro Foggia – Salernitana 1 – 1 (Calil)

M.G.