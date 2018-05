Alessandro Tuia, gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro Il difensore è in scadenza di contratto

Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva alla nostra redazione mercoledì mattina avevano fatto intendere che per il rinnovo c'era stato qualche intoppo, dle resto quando un direttore sportivo dice che "non bisogna giocare a nascondino" riferendosi al fatto che il procuratore non risponde al telefono nonostante i solleciti effettivamente c'è qualcosa che non va. Dopo aver incassato la pubblica riconferma da parte del presidente Marco Mezzaroma non più tardi di un mese e mezzo fa, Alessandro Tuia starebbe valutando l'ipotesi di andare via da Salerno. Le voci in merito sono contrastanti: c'è chi dice abbia avanzato pretese economiche elevate, c'è chi sostiene che si aspettasse tempi meno lunghi per mettere nero su bianco, chi ancora pensa che abbia negativamente inciso la scelta della Salernitana di chiudere prima l'accordo con Bernardini. Al momento, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, di vero c'è questo: la società granata ha ancora intenzione di blindare il capitano per il presente e per il futuro (conta anche la possibilità di inserirlo in lista come giocatore bandiera), è pronto un contratto triennale e il giocatore, almeno per altre 2-3 settimane, darà priorità alla Salernitana. Sullo sfondo il sondaggio dello Spezia, ma nelle ultime ore si è parlato anche del Benevento.

In merito la notizia è questa: per ora nessuna offerta ufficiale del sodalizio giallorosso, ma ci sarebbe stata una chiacchierata informale con il direttore sportivo Pasquale Foggia che è legato a Tuia da un rapporto di amicizia e grande stima professionale. I due hanno giocato insieme a Salerno nella stagione 2013-14. Nessuna conferma, dunque, su un accordo già raggiunto, ma non è da escludere che il futuro del difensore possa essere in Campania, ma con una maglia diversa da quella della Salernitana. Non a caso il sodalizio di via Allende ha avviato i contatti con il Perugia e potrebbe esercitare l'oneroso diritto di riscatto per Salvatore Monaco, anche in questo caso su precisa indicazione di Colantuono. Guai, però, a pensare che Tuia sia già un ex granata...

Gaetano Ferraiuolo