Salernitana, occhi su Adriano Montalto L'indiscrezione rilanciata da Sportitalia, alla Ternana piace Bocalon

Che la Salernitana l'anno prossimo acquisterà almeno due attaccanti di spessore è fuori discussione, del resto la partenza quasi certa di Sprocati e il rendimento di Palombi spingeranno la dirigenza a correre ai ripari per mettere a disposizione di Colantuono quel bomber di comprovata esperienza e qualità che in questa stagione avrebbe potuto davvero permettere di alzare l'asticella. "In questo momento ogni ipotesi è prematura, è già iniziato il gioco dei procuratori che chiamano il giornalista per sponsorizzare il proprio assistito" disse Fabiani alla nostra redazione qualche giorno fa ed in effetti, da più parti, i soliti soloni collezionisti di almanacchi hanno iniziato a stilare vere e proprie liste sperando di azzeccarne almeno uno. Di concreto, naturalmente, ad oggi non c'è nulla, ma il modus operandi palesato dalla società in questi giorni lascia pensare che stavolta ci si muoverà con maggiore rapidità rispetto al passato, quando i colpi più interessanti sono arrivati ad agosto inoltrato. E così ieri sera Sportitalia ha rilanciato una notizia di cui vi parlammo già qualche tempo fa: la Salernitana avrebbe messo gli occhi sull'attaccante Adriano Montalto, capace di segnare 20 gol in una squadra ultima in classifica quasi per tutto il girone di ritorno. Facile prevedere che sarà oggetto del desiderio di numerosi club, colleghi di Terni questa mattina ci hanno detto che la società e l'allenatore gli avrebbero già strappato una mezza promessa per una permanenza anche in C per costruire attorno a lui la squadra del futuro, ma a Salerno è stato benissimo e chissà che non possa esserci un ritorno a distanza di 7 anni.

Tutto sarebbe più semplice e fattibile se la Salernitana girasse alle fere Riccardo Bocalon come contropartita tecnica. Non è un mistero che fino alle 23 del 31 gennaio la società rossoverde ha fatto di tutto per convincere Fabiani a cederlo, senza successo. Che possa essere la volta buona? Difficile dirlo, lo stesso Bocalon ha dichiarato che "i contratti al giorno d'oggi sono carta straccia. Vorrei restare, ma non dipende da me". L'orientamento della società sarebbe quello di tenerlo, anche perchè c'è la convinzione che possa fare ancora meglio l'anno prossimo dopo aver maturato esperienza in questa stagione, ricca di errori e di 5 in pagella, ma chiusa comunque con 12 reti in gare ufficiali. Il mercato non è ancora iniziato, ma già bolle qualcosa in pentola. La speranza è che ci sarà da divertirsi e che la Salernitana sia davvero protagonista.

Gaetano Ferraiuolo