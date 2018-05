Anteprima confermata: anche l'Empoli su Sprocati L'indiscrezione di inizio aprile: la Salernitana chiede oltre 1,5 milioni

Come anticipato dalla nostra redazione ad inizio aprile (clicca qui), Mattia Sprocati lascerà la Salernitana per giocarsi le sue chance in serie A. Tanti i club che hanno chiesto informazioni al suo procuratore e non a caso Mario Giuffredi era presente all'Arechi in occasione delle ultime gare casalinghe della Salernitana sia per incoraggiare il calciatore, sia per fare il punto della situazione con la dirigenza che ha dato già il suo placet per la partenza a patto che le società interessate mettano sul piatto una cifra almeno di 1,5 milioni di euro, magari con adeguata contropartita tecnica. In queste ore sono aumentati i contatti con l'Empoli, neopromosso in A e a caccia di talenti giovani sui quali puntare per il presente e per il futuro. Ecco, però, una pista che non va trascurata: i biancazzurri hanno ottimi rapporti sia con Fiorentina, sia con Roma, altre due squadre che da tempo hanno chiesto informazioni alla Salernitana e che, dopo averne acquistato il cartellino a titolo definitivo, potrebbero girarlo in prestito alla formazione di Andrezzoli per permettergli di scendere in campo con maggiore continuità e fare esperienza nel massimo campionato. La Salernitana, da questa operazione, spera di ricavare non solo un buon bottino, ma anche un giocatore di valore: andasse alla Roma, Matteo Ricci diventerebbe tutto granata e firmerebbe un contratto di tre anni.

Gaetano Ferraiuolo