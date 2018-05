Foggia-Salernitana: la probabile formazione dei granata Le possibili scelte di Colantuono per la trasferta di domani

Poco più di 24 ore e la Salernitana scenderà in campo nella sua ultima trasferta del campionato di B 2017/18. Per i granata, con in tasca la salvezza già acquisita, la sfida di Foggia sarà l’occasione per continuare a testare gli elementi che potrebbero far parte della rosa anche la prossima stagione. Colantuono, però, non stravolgerà l’assetto che ha conquistato i tre punti contro l’Entella, ma alcune variazioni potrebbero essere necessarie anche in virtù delle condizioni non ottimali di alcuni calciatori, Schiavi e Vitale su tutti. Per questo il tecnico ha già iniziato a prendere le contromisure in caso di forfait dei due: nel probabile 3-4-1-2, in difesa, con Mantovani e Tuia confermati, Monaco potrebbe essere la novità di giornata. A centrocampo sull’out destro Casasola è inamovibile, mentre a sinistra Vitale dovrebbe cedere il passo: in questo momento l’opzione più accreditata è quella di Di Roberto, ma occhio alle quotazioni di Popescu. Più defilato Zito, rientrato dalla squalifica ma ancora sotto torchio dopo il rosso rimediato contro il Brescia. In mezzo al campo Akpa Akpro continuerà ad affinare il proprio feeling con la maglia granata. Insieme a lui è bagarre tra Odjer (favorito), Signorelli e Ricci. Il fantasista sarà ancora una volta Alessandro Rosina, libero di svariare dietro il duo d’attacco Sprocati-Bocalon (20 reti in due). Ancora out Pucino e Bernardini.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (3-4-1-2):

P - Radunovic 90%

D - Tuia 90%

D - Monaco 70%

D - Mantovani 90%

C - Casasola 90%

C - Odjer 50%

C - Akpa Akpro 90%

C - Di Roberto 50%

T - Rosina 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Schiavi, Asmah, Popescu, Vitale, Signorelli, Ricci, Minala, Kiyine, Palombi, Orlando, Rossi.

Ballottaggi:

Monaco 70% - Schiavi 30%

Odjer 50% - Signorelli 30% - Ricci 20%

Di Roberto 50% - Vitale 30% - Popescu 20%

In dubbio: Adamonis, Schiavi, Vitale, Zito.

Indisponibili: Bernardini, Pucino, Della Rocca.

Simone Gallo