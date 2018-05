Nuova iniziativa del club Mai Sola: premio per Avallone "La lealtà sportiva nel mondo del calcio" il tema scelto dal gruppo, presente la Salernitana

Ennesima iniziativa del club Mai Sola che, nell'ambito di un progetto davvero interessante portato avanti per tutto l'arco del 2018, domenica pomeriggio aprirà nuovamente le porte della sede a giornalisti, tifosi e cittadinanza per affrontare una tematica importante come quella della lealtà sportiva. Ecco il comunicato emesso dall'ufficio stampa: "La lealtà sportiva nel Mondo del calcio”. E’ questo il tema del sesto incontro organizzato dal Club Mai Sola Salernitana ed in programma domenica 13 maggio alle ore 18.30. All’incontro, che si svolgerà presso la sede del Club in Via Mario Pagano 27, ricade nel terzo anniversario dell’inaugurazione della Sede. Parteciperanno il Team Manager dell’US Salernitana, Salvatore Avallone, che nell’occasione sarà anche premiato per l’attaccamento alla società granata;Rosario Angrisani, componente del Comitato Regionale Arbitri; una delegazione dicalciatori della Salernitana". Previsto, dunque, un riconoscimento per il team manager della Salernitana Salvatore Avallone che, durante queste stagione, ha sempre preso parte a tutte le iniziative indette dalla tifoseria organizzata rappresentando per il pubblico granata un autentico punto di riferimento. Un plauso ancora ai ragazzi del club Mai Sola guidati dal presidente Antonio Carmando e pronti anche domani pomeriggio a sostenere la squadra del cuore nell'ostile trasferta di Foggia. Appuntamento a domenica pomeriggio per un'altra emozione tutta granata!

Gaetano Ferraiuolo