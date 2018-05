Salernitana, i convocati: fuori Zito e Vitale Tante assenze per i granata, pronto l'esordio di Orlando e di un Primavera

Al termine della rifinitura di questa mattina il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati. Tante le assenze per i granata, specialmente nel reparto difensivo: non faranno parte della spedizione di Foggia i difensori Pucino, Bernardini, Schiavi e Vitale, confermata anche l'esclusione punitiva per Antonio Zito che, a questo punto, potrebbe chiudere la stagione da spettatore non pagante. In lista Orlando e il giovane centrocampista della Primavera Gaeta, entrambi pronti ad entrare nella ripresa per l'esordio stagionale: sarebbe la prima volta che un elemento del settore giovanile granata esordisce in B con la maglia della Salernitana, un segnale indubbiamente positivo anche in ottica futura. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Iliadis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Tuia;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Gaeta, Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Signorelli;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Orlando, Palombi, Rosina, Rossi, Sprocati.

