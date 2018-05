Minala, avventura ai titoli di coda: aspetta la Lazio Il calciatore vorrebbe partire in ritiro con Inzaghi

Tra i calciatori che lasceranno Salerno con buone probabilità c'è anche il centrocampista Joseph Minala. L'eroe del Partenio, protagonista di un anno e mezzo tutto sommato positivo, ma in costante calo proprio da quel blitz in terra irpina, avrebbe comunicato al suo procuratore la volontà di giocarsi le sue carte con la Lazio e di partire per il ritiro agli ordini di Inzaghi. La sua speranza è che Lotito mantenga la promessa: sembrerebbe, infatti, che il patron, la scorsa estate, per spingerlo ad accettare nuovamente la Salernitana abbia paventato l'ipotesi di un rinnovo pluriennale con il sodalizio biancoceleste confermandogli che il ds Tare lo avrebbe seguito per tutto l'arco della stagione valutandone progressi e percorso di crescita. Beniamino del pubblico per la sua grande umanità, per l'impegno profuso e per n gol che resterà nella storia per sempre, l'ex Latina si trova benissimo a Salerno, ma vorrebbe giocarsi le carte nella categoria superiore. Avrà voce in capitolo anche Colantuono che, a breve, stilerà una sorta di lista di riconfermati: anche con l'attuale guida tecnica il centrocampista è stato considerato uno dei titolari inamovibili, chissà che questo non possa influire sulla sua scelta soprattutto in presenza di un progetto ambizioso e che punti alla vittoria. Non mancano gli estimatori per il calciatore: si parla di contatti con club del campionato belga che già un anno fa avevano preso informazioni. Ad ogni modo siamo certi che l'Arechi sabato prossimo lo saluterà con affetto...

Gaetano Ferraiuolo