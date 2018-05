Salerno Club: ci sono gli "sfascisti" di professione La nota sul web: “A qualcuno conveniva la retrocessione, basta distruttori social”

Si è svolta ieri sera la 34.ma puntata della trasmissione ideata e organizzata dal Salerno Club 2010 che, come sempre, ha dato voce all’intera tifoseria granata affrontando numerose tematiche con la consueta passione. Come sempre il Salerno Club 2010 ha espresso con chiarezza e decisione il proprio pensiero, con un agguerrito Presidente Orilia che ha parlato in maniera diretta e senza fronzoli Attraverso i social network l’addetto stampa Andrea Criscuolo, a nome di tutti i membri dello storico gruppo, ha diffuso un messaggio decisamente condivisibile che riportiamo integralmente: “Ieri sera altra possibilità per tutti quanti noi di esprimere la nostra opinione, in modo diretto e senza peli sulla lingua. Ma la cosa importante e da sottolineare e’constatare come la parte sana, vera e passionale dell’ambiente abbia manifestato consenso e voglia di costruire, in modo positivo, il futuro granata unitamente alla Società e, contestualmente, abbia preso in modo palese le distanze dai “distruttori social e televisivi “. La sintesi della puntata e del pensiero espresso durante la trasmissione e’racchiusa in questo sms arrivato sulla pagina FB del Salerno Club 2010 e letto in diretta

“A Salerno si affermano i "Professionisti dello Sfascio".Gli operatori oscurati dalle reti nazionali come Sky hanno molto più spazio in C che in B.I portoghesi del biglietto omaggio e dei ridotti hanno bisogno di una società che garantisce privilegi e di stewart compiacenti.Gli aspiranti ad occupare posti negli uffici stampa hanno bisogno di contestare la comunicazione ufficiale.Potrei continuare.Un conto è il diritto alla critica costruttiva verso un Patron che può usare termini sbagliati o verso un Direttore che può sbagliare un acquisto o un Allenatore che può sbagliare una formazione, altro è organizzare una Campagna di odio che nasconde interessi oscuri. Il clima di tensione quotidiana danneggia la squadra,colpisce la Salernitana,impedisce un sano rapporto tra le diverse componenti.Si possono fare bei sogni in condizioni di tranquillità e di reciproco rispetto.Nel caos e nello sfascio i sogni si trasformano in incubi. Nostro compito è far prevalere la Salerno seria e responsabile ed isolare e battere gli sfascisti di professione. Difendiamo la Salernitana!”. Non c’è da aggiungere altro….

Gaetano Ferraiuolo