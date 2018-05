Stroppa: crederci fino alla fine, vogliamo vincere Il mister: “Il mio futuro è ancora qui, ora conta solo chiudere alla grande il campionato”

Conferenza stampa prepartita per il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa, carico e concentrato in vista della sfida in programma domani pomeriggio allo Zaccheria contro la Salernitana che, in caso di ko interno del Perugia col Novara, potrebbe alimentare nuovamente la fiammella della speranza play off: “Siamo carichi e concentrati in vista della partita di domani, sappiamo benissimo quanto possa essere importante chiudere bene una stagione così positiva regalando una gioia al nostro pubblico che ci tiene tanto a battere la Salernitana. Chiaramente guardando la classifica verrebbe da pensare che arrivare ai play off sia praticamente impossibile, ma fino a quando la matematica non dirà che i giochi sono chiusi noi daremo sempre il massimo. Per chi fa questo sport è fondamentale andare in campo sempre per vincere, il nostro scopo è quello e ancora una volta sono certo che i miei ragazzi mi regaleranno una bella soddisfazione. Affrontiamo un avversario che ha vinto due partite su tre e che avrà la possibilità di giocare in casa nostra libero mentalmente, senza preoccupazioni e con la possibilità di sfruttare gli spazi nelle ripartenze, ma noi dobbiamo rispettare l’avversario senza però snaturare le nostre caratteristiche. La Salernitana, inoltre, ha variato spesso assetto di gioco e non dobbiamo farci trovare impreparati. Fedato, Greco e Zambelli non saranno a disposizione, tutti quanti gli altri saranno regolarmente convocati. Al di là di chi giocherà voglio una risposta di grande carattere perché, come ho detto prima, è necessario chiudere bene il campionato e fare il massimo. A Venezia purtroppo pur avendo giocato bene abbiamo perso la partita, ma la mentalità giusta si costruisce anche in momenti come questo e non vogliamo perdere punti per strada soprattutto in casa nostra”.

Inevitabile parlare del suo futuro: “Sento tante cose, leggo notizie sui giornali e non ho ancora parlato con la società. Però qui mi trovo bene, ho un rapporto speciale con il direttore sportivo e so che è in contatto con la proprietà e che arrivano indicazioni positive. Gli interessamenti possono far piacere e so che la piazza si aspetta presenza e risposte da parte dei vertici, ma quello che posso assicurarvi è che la testa e il cuore sono proiettate sul Foggia ora e per il futuro. Concentriamoci sul presente, ci sono due partite da onorare nel migliore dei modi a cominciare dalla sfida di domani contro la Salernitana”.

Gaetano Ferraiuolo