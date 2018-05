Serie B, i nostri pronostici Quanto finirà Foggia-Salernitana?

Come ogni settimana la redazione di Granatissimi.Ottopagine propone la rubrica dedicata ai pronostici concentrandosi sulle cinque gare più importanti del panorama calcistico della serie B. Su facebook, nella sezione riservata ai commenti, sarete voi a provare a indovinare il risultato della Salernitana, ecco invece le nostre previsioni:

Entella-Frosinone: dopo aver perso a Salerno i liguri hanno virtualmente abbandonato le speranze salvezza e dovranno compiere un’autentica impresa, una montagna da scalare per il nuovo ed esordiente allenatore Volpe. La sensazione è che i ciociari non sbaglieranno più e che ormai la serie A sia obiettivo praticamente centrato. PRONOSTICO 2

Cremonese-Venezia: la forza della disperazione contro la voglia di stupire, una delle poche partite in programma davvero aperta ad ogni tipo di pronostico. Mandorlini non ha mai vinto alla guida dei grigiorossi, che non riescono a portare a casa un successo addirittura dalla prima giornata del girone di ritorno. Gli arancioneroverdi sanno bene che la promozione diretta è utopia e proprio per questo anche un pari potrebbe andar bene per difendere in casa la settimana prossima la posizione in classifica. PRONOSTICO X

Parma-Bari: la notizia della possibile penalizzazione non ha scalfito l’entusiasmo del popolo biancorosso, in 1400 gremiranno il settore ospiti del Tardini per spingere gli ospiti al successo. I ducali, perdendo a Cesena, hanno forse detto addio alla promozione diretta e chissà che non possa prevalere la paura di perdere. PRONOSTICO X

Pescara-Ascoli: ad inizio stagione mai gli abruzzesi avrebbero pensato che contro i bianconeri sarebbe stato uno scontro diretto, eppure la classifica dice questo e a Pillon manca un punto per la matematica. Cosmi, da ex, sarà emozionato, ma quando l’arbitro fischierà l’inizio il vulcanico mister sa bene che solo una vittoria terrebbe in vita le speranze dei marchigiani. PRONOSTICO X

Perugia-Novara: ai ragazzi di Breda basterebbe un punto per blindare i play off, ma una vittoria restituirebbe serenità a tutto l’ambiente dopo la crisi dell’ultimo mese. I piemontesi, però, non possono sbagliare e anche un pareggio potrebbe permettere di giocarsela all’ultima giornata con l’Entella con meno pressioni. PRONOSTICO X

Gaetano Ferraiuolo