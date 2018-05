Salernitana, occhio ai 15' che precedono l'intervallo Per il Foggia mai dire 0-0

Alcune curiosità riguardanti il match preview di Foggia-Salernitana

Flebili speranze rossonere per un posto nei playoff

Il Foggia è ancora aritmeticamente in corsa per accedere ai playoff post-season, a –5 dal Perugia, finora ultimo classificato. I rossoneri devono vincere sulla Salernitana e sperare che il Novara espugni il “Curi”; anche un pari del Perugia, mettendo a –3 i pugliesi, li estrometterebbe dalla corsa, essendo gli scontri diretti in favore della squadra di Breda, che ha perso 1-2 allo “Zaccheria”, ma vinto 2-0 in Umbria.

Il compleanno di Kragl

Compleanno 28 oggi per Oliver Kragl, nato il 12 maggio 1990 a Wolfsburg (Germania).

La prolifica panchina di Stroppa

Il Foggia è – accanto allo Spezia – una delle due squadre che, nella serie B 2017/18, dopo 40 turni, è riuscita ad andare a segno col maggior numero di giocatori subentrati a gara in corso, 11 ciascuna. In specifico, i rossoneri che hanno segnato entrando a partita avviata sono stati finora Chiricò (3, a Carpi, Brescia ed Ascoli), poi – con 2 ciascuno - Beretta (a Carpi ed a Cesena), Fedato (contro il Novara allo “Zaccheria” ed a Vercelli) e Floriano (doppietta a Salerno), ad 1 Deli (contro il Venezia) e Duhamel (a Palermo).

I pareggi rossoneri

Il Foggia è – accanto al Parma – una delle due formazioni cadette 2017/18 che pareggia di meno: 9 volte in 40 giornate. I rossoneri sono anche una delle 2 compagini della Lega B attuale che mai hanno pareggiato per 0-0, come il Perugia.

Foggia scatenato prima della pausa

Il Foggia è – assieme alla Ternana – una delle due formazioni cadette 2017/18 che ha segnato più reti nei 15’ che precedono l’intervallo: sono 15 i gol rossoneri (ed umbri) dal 31’ al 45’, inclusi recuperi dopo 40 giornate disputate.

399 sconfitte granata in B

Salernitana alla sconfitta 399 della sua storia in serie B, che è stata quella subita all’ “Arechi” per mano del Cittadella: 1-3. La prima assoluta dei granata campani in categoria risale al 18 settembre 1938, gara d’esordio assoluto, 0-1 a Lodi contro il Fanfulla.

Le espulsioni in favore dei granata

La Salernitana è la squadra regina della Lega B 2017/18 per numero di espulsioni a favore: 8 in 40 giornate.

La fragilità granata nei 15’ finali di gara

La Salernitana è – accanto all’Avellino – una delle due squadre cadette 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara: 18 i gol incassati dalle due compagini campane dal 76’ al 90’, inclusi recuperi.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 19 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 45 punti; Venezia 37; Perugia 35; Parma 33; Foggia 32; Frosinone 31; Bari, Cittadella 30; Palermo 28; Salernitana 25; Brescia 24; Cesena, Spezia 23; Ascoli, Carpi 22; Ascoli 21; Novara, Pescara, Pro Vercelli 19; Avellino, Virtus Entella 17; Ternana 16; Cremonese 13.

Maurizio Grillo