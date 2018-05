Foggia-Salernitana: le probabili formazioni Le possibili scelte dei due tecnici per la gara di oggi

Ancora poche ore e la Salernitana si giocherà allo “Zaccheria” di Foggia il penultimo turno di questa Serie B. Una gara che sulla carta ha poco da dire per i granata, ma contro i pugliesi sarà comunque importante fare bene e continuare il percorso di crescita. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Il tecnico romano lasci molti elementi a casa, con Schiavi e Vitale fuori dopo l’attacco febbrile, e con Zito ancora in “punizione”. Per questo le scelte di formazione sono abbastanza delineate con il 3-4-1-2 confermato: avanti a Radunovic, il terzetto sarà composto da Tuia-Mantovani-Monaco. A centrocampo sulla destra sempre presente Casasola, mentre sulla fascia opposta le indicazioni della vigilia sembrano portare a Di Roberto. Occhio però all’outsider Asmah. In mezzo, insieme ad Akpa Akpro, dovrebbe essere Odjer il candidato designato. In attacco, dietro le due punte Sprocati-Bocalon, inamovibile Alessandro Rosina.

Le scelte di Stroppa

Anche per i padroni di casa le opzioni sono pressoché impostate: 3-5-2 con Tonucci-Camporese-Calabresi avanti a Noppert. A centrocampo sugli esterni agiranno Gerbo e Kragl, con Agazzi in cabina di regia, coadiuvato da Deli e Agnelli. In attacco è bagarre tra Floriano (favorito), Beretta e Nicastro per una maglia al fianco di bomber Mazzeo.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-1-2):

P - Radunovic 90%

D - Tuia 90%

D - Monaco 90%

D - Mantovani 90%

C - Casasola 90%

C - Odjer 70%

C - Akpa Akpro 90%

C - Di Roberto 80%

T - Rosina 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Iliadis, Russo, Asmah, Popescu, Signorelli, Ricci, Gaeta, Minala, Kiyine, Palombi, Orlando, Rossi.

Ballottaggi:

Odjer 70% - Signorelli 30%

Di Roberto 80% - Asmah 20%

Indisponibili: Adamonis, Schiavi, Bernardini, Pucino, Vitale, Zito, Della Rocca.

FOGGIA (3-5-2): Noppert; Tonucci, Camporese, Calabresi; Gerbo, Agazzi, Agnelli, Deli, Kragl; Floriano, Mazzeo. A disp.: Guarna, Figliomeni, Martinelli, Celli, Rubin, Scaglia, Ramè, Loiacono, Nicastro, Beretta.

Simone Gallo