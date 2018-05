Stroppa-Colantuono: i vari precedenti Il tecnico dei rossoneri imbattuto nei due precedenti

Giovanni Stroppa e Stefano Colantuono, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI STROPPA – COLANTUONO

Stroppa imbattuto nei 2 precedenti

Terzo confronto tecnico in partite ufficiali tra i due allenatori, Giovanni Stroppa e Stefano Colantuono. Il bilancio dei 2 precedenti è di 1 vittoria del coach rossonero ed 1 pareggio.

2012/13 serie A Pescara Atalanta 0-0 (da Stroppa) ---

2017/18 serie B Foggia Salernitana --- 3-0 (da Colantuono)

I PRECEDENTI STROPPA – SALERNITANA

Stroppa vittorioso all’andata

Seconda sfida tra Giovanni Stroppa – da allenatore – e la Salernitana in partite ufficiali. L’unico precedente è relativo al match di andata, vinto per 3-0 in trasferta dal Foggia di Stroppa.

2017/18 serie B Foggia Salernitana --- 3-0 (a Salerno)

I PRECEDENTI COLANTUONO – FOGGIA

Colantuono sconfitto all’andata

Stefano Colantuono affronta per la seconda volta, da allenatore, il Foggia in partite ufficiali. Anche in questo caso il precedente è quello della partita di andata, persa per 0-3 in casa dalla “sua” Salernitana.

2017/18 serie B Salernitana Foggia 0-3 (da Colantuono) ---

Maurizio Grillo