LIVE | Foggia-Salernitana: entra anche Kragl nei satanelli Penultima di stagione dei granata allo Zaccheria

17': la Salernitana trova la rete del pareggio, ma il direttore di gara ferma tutto per offside.

14': entra anche Kragl per Rubin.

11': primo cambio nel Foggia, dentro Nicastro per Floriano.

8': ancora il Foggia pericoloso, questa volta è Floriano ad andare vicino al vantaggio, ma Radunovic devia in angolo con i pugni.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti i padroni di casa conducono la gara grazie al gol dell'ex Mazzeo. Vantaggio meritato per i pugliesi, autori fin qui di un'ottima prestazione. Per la Salernitana la miglior occasione è di Rosina, ma il tiro del fantasista, deviato da um difensore, pizzica l'incrocio ed esce.

FINE PRIMO TEMPO

37': dopo il vantaggio, il Foggia ha abbassato i ritmi di gioco, concedendo molta più libertà di manovra alla Salernitana.

31': la Salernitana prova a rispondere subito con Rosina, il tiro a giro dell'ex Zenit viene deviato dalla difesa pugliese e pizzica l'incrocio prima di finire in angolo.

29': bellisimo uno due tra Floriano e Mazzeo, con quest'ultimo che conclude di potenza sul primo palo e sblocca la gara.

Gol del Foggia, la sblocca Mazzeo

26': primo giallo della gara rimediato da Agnelli per un fallo su Rosina.

23': calcio d'angolo conquistato da Sprocati.

20': Angelli prova la conclusione dalal lunga distanza senza impensierire Radunovic.

16': la Salernitana prova a farsi vedere nella metà campo avversaria ma Rosina e Casasola non si intendono.

12': molto meglio il Foggia in questo avvio, con i granata mai pericolosi fin ora.

5': grande intervento di Radunovic sulla conclusione di Rubin sullo spigolo dell'area piccola.

2': prima grande occasione della gara costruita da Mazzeo, ma l'attaccante campano non inquadra il bersaglio.

GARA INIZIATA

Salernitana in campo a Foggia per la penultima di campionato, ultima in trasferta per i granata. Colantuono schiera il 3-4-1-2 con la novità Di Roberto sull'out sinsitro, e con la conferma di Rosina a ridosso delle punte Bocalon e Sprocati. Nessuna novità in difesa considerate le defezioni e l'inserimento di Signorelli dal primo minuto. Il Foggia si schiera con il 3-5-2: Noppert, linea difensiva Tonucci, Camporese, Calabresi; a centrocampo Gerbo, Agnelli, Agazzi, Deli, Rubin; licenza di offendere al salernitano Mazzeo e a Floriano.

Il tabellino:

Foggia (3-5-2): Noppert; Tonucci, Camporese, Calabresi; Gerbo, Agnelli, Agazzi, Deli, Rubin (14'st Kragl); Floriano (11'st Nicastro), Mazzeo. A disp.: Guarna, Tarolli, Figliomeni, Loiacono, Beretta, Martinelli, Celli, Ramè, Scaglia. All.: Giovanni Stroppa.

Salernitana (3-4-1-2): Radunovic; Monaco, Tuia, Mantovani; Casasola, Akpa Akpro, Signorelli, Di Roberto; Rosina; Bocalon, Sprocati. A disp. Russo, Asmah, Popescu, Gaeta, Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Orlando, Palombi, Rossi, Iliadis. All.: Colantuono.

Arbitro: Saia di Palermo.

Ammoniti: Agnelli (F).

Reti: 29'pt Mazzeo (F).

Simone Gallo