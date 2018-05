VIDEO | Gaeta: che emozione l'esordio in maglia granata ESCLUSIVA OTTO CHANNEL | Esordio in B per il Primavera: “Una gioia unica, grazie Salernitana!”

Intervistato in esclusiva dalla redazione di OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) durante la trasmissione OffSide, il centrocampista Gaeta ha raccontato così l’esordio in cadetteria con la maglia della Salernitana: “Emozione bellissima, sono un ragazzo di Salerno e sto indossando la maglia della mia squadra del cuore. Sono convinto che non sarò l’unico giovane che troverà spazio, tanti colleghi della Primavera lo meritano e abbiamo lavorato tanto. Non era facile farsi trovare pronto ed ero un po’ teso, ma con il passare dei minuti mi sono sciolto e ho cercato di dare il mio contributo. Mi dispiace aver speso un cartellino, ma l’avversario stava ripartendo verso la porta e non potevo fare diversamente, l’importante comunque è aver provato a dare il massimo per la casacca della mia città. Speravo da tempo di esordire, a maggior ragione in uno stadio così importante a cospetto di due tifoserie storicamente rivali: sono felicissimo, ringrazierò sempre la società e l’allenatore per questa chance. Futuro? Non lo so, è una scelta che spetta alla dirigenza. A me sta dare il meglio ovunque vado, intanto ho coronato il mio sogno. Ora mi piacerebbe giocare anche venerdì sera contro il Palermo all’Arechi, ma spetta a Colantuono e non a me. Peccato soltanto per il risultato di oggi, la prestazione c’è stata e abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiarla. Ci tengo a salutare anche tutti i miei compagni della Primavera, siamo cresciuti insieme e mi hanno incoraggiato perché sapevano quanto amassi la maglia granata. Voglio dedicare quest’esordio alla mia famiglia e in particolare a mio fratello”.

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA ESCLUSIVA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Gaetano Ferraiuolo