Agnelli: "Oggi ci siamo divertiti, meritavamo i play off" L’ex meritava di essere espulso: “Salernitana squadra importante, l’anno prossimo vogliamo di più”

A Salerno non ha lasciato un grande ricordo, forse perché arrivò giovanissimo dal Lecce in una Salernitana costruita non benissimo dalla dirigenza e dalla società capitanata da Lombardi. Lo score parlò di due gol e un assist, troppo poco per meritare la riconferma da parte del direttore sportivo Fabiani che subentrò ad Enrico Coscia per migliorare una situazione sportivamente parlando catastrofica. A Foggia è diventato capitano e quest’anno ha disputato uno strepitoso campionato, oggi però deve ringraziare anche l’arbitro che lo ha graziato a più riprese senza estrarre un sacrosanto secondo cartellino giallo. Intervistato dalla redazione di OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) durante la trasmissione OffSide, Christian Agnelli si è espresso così: “Abbiamo chiuso in bellezza una stagione positiva, eravamo concentrati su questa partita pur aspettando magari qualche bella notizia da Perugia. La Salernitana è una squadra importante, a tratti abbiamo sofferto, ma spesso ci siamo divertiti: entrambe hanno proposto un buon calcio malgrado il calcio, dispiace per come sia finita perché meritavamo qualcosa in più, ma ci riproveremo nella prossima stagione. Abbiamo sempre detto che i punti persi all’inizio hanno pesato, ma quel girone d’andata ci ha permesso di calarci nella realtà della categoria e nel tempo siamo migliorati anche grazie agli innesti del mercato di gennaio. Tutto fa esperienza, l’anno prossimo vogliamo alzare l’asticella e regalare tante belle soddisfazioni al nostro grande pubblico”.

Gaetano Ferraiuolo