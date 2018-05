VIDEO | Rubin: "Potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0" Parla il difensore del Foggia: “Vinto con merito rischiando pochissimo”

Intervistato durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) il difensore del Foggia Rubin ha analizzato così la partita vinta questo pomeriggio contro la Salernitana: “Abbiamo dimostrato di essere professionisti fino alla fine, ci tenevamo molto a chiudere con una bella vittoria davanti al nostro pubblico sperando in risultati positivi dagli altri campi che purtroppo non ci sono state. Sapevamo benissimo quanto fosse sentita questa gara dalle rispettive tifoserie, siamo partiti bene trovando meritatamente il vantaggio e il rammarico è quello di non averla chiusa prima per evitare la sofferenza nel finale. E’ andata bene così, non abbiamo rischiato nulla di particolare se non su qualche ripartenza che poteva essere evitata. La mia soddisfazione nasce non solo dall’ottimo girone di ritorno disputato da tutta la squadra, anche quando le cose non andavano benissimo a me sembra che abbiamo sempre espresso un gioco propositivo e a tratti divertenti: la base di partenza c’è, ma siamo consapevoli che l’anno prossimo sarà ancora più dura perché retrocederanno formazioni importanti e anche le neopromosse rappresentano piazze di un certo prestigio. Per ora godiamoci questo momento e questa bella vittoria davanti ai nostri tifosi”.

Gaetano Ferraiuolo