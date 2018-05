Sul web: "Basta con questi arbitraggi anti-Salernitana" Tifosi furiosi: Da troppi anni penalizzati in modo evidente. Si riparta da Akpro e un bomber vero

Come ogni settimana la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha dato ampio spazio a tutti quei tifosi che, sul web, hanno espresso il proprio parere circa la prestazione della Salernitana, battuta immeritatamente da un Foggia capace di sfruttare l’unico vero errore difensivo dei granata. In tanti hanno puntato il dito contro la terna arbitrale, rea- a detta dei tifosi- di aver favorito il Foggia con decisioni obiettivamente a senso unico. “Non si può andare avanti così” lo sfogo di Enzo Lodato “sono talmente arrabbiato che non riesco nemmeno a parlare. Agnelli andava espulso, due rigori non dati, un gol regolare annullato: è vergognoso che certe persone debbano arbitrare in serie B”, “Nemmeno il Var risolverebbe i problemi se gli arbitri sono così scarsi” aggiunge Vincenzo D’Andria, mentre Anthony Fusella è ancora più duro: “Un arbitro semplicemente scarso sbaglia in entrambe le direzioni. La mia domanda non ha nulla di fazioso: come si fa a non vedere quel rigore? Come è possibile annullare un gol regolare e non espellere Agnelli che quasi metteva le mano addosso a Saia? Siamo stanchi e vorremmo che la società ci tutelasse maggiormente perché così non si può mai sperare in qualcosa oltre la salvezza”. “Ci sono persone che quando arbitrano la Salernitana incappano puntualmente in giornate storte, il gol annullato è un qualcosa di incredibile. Agnelli è andato testa a testa contro l’arbitro ed è rimasto impunito, non si possono non vedere tutte queste situazioni” dice Ilaria Riccio rispondendo a chi prova a difendere l’operato di Saia, “L’arbitro era ad un metro, cosa guardava?!” si chiede basito Gaetano Mottola, “Var in B subito e dimissioni di tutti i membri dell’AIA e della FIGC perché vengono spesso scelte persone non capaci” lo sfogo del collega Mirko Cantarella. “E’ di Palermo e venerdì la sua squadra verrà a Salerno. Spero che inguaieremo i rosanero per vendicarci” l’appello di Massimiliano Castaldi, “Toglietegli il fischietto, deve guardare le partite dalla tribuna” scrive Pietro Robertazzi, durissimo anche Antonio Del Prete: “La categoria non può essere contenta di arbitraggi del genere. Non è la prima volta, mediocre come sempre”. Dal punto di vista tecnico in tantissimi hanno fatto i complimenti al giovane Gaeta per l’esordio, come ad esempio Rocco Gallo: “Intervista intelligente di un ragazzo pronto per il grande salto. Lotta e lavora duro senza mai montarti la testa”. I più inoltre spingono per la riconferma di Akpro, da qualcuno indicato finanche come “fuoriclasse”, applausi e consensi anche per Rosina e Casasola, tra i più bersagliati Palombi, Signorelli ed anche Tuia, “forse distratto dal mercato, oggi non ne ha presa una” come scrive Luciano Cordone su facebook. Nel complesso, dunque, tanto amaro in bocca e la voglia di proiettarsi al futuro con rinnovate ambizioni.

Gaetanao Ferraiuolo