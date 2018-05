Episodio spiacevole per un tifoso granata a Foggia Iniziativa dell'U.S.Salernitana 1919 al riguardo

L’U.S. Salernitana 1919, venuta a conoscenza dello spiacevole episodio in cui è stato coinvolto un nostro sostenitore a Foggia e anche su sollecitazione del mister Colantuono e dei calciatori, ha il piacere di invitare il tifoso granata per l’ultima gara di campionato contro il Palermo e a venirci a trovare al campo per trascorrere una giornata insieme alla squadra.