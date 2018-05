Incredibile: esonerato Breda, al suo posto Nesta Decisione incomprensibile della società umbra

La notizia ha sorpreso un po’ tutti. Roberto Breda, nonostante il risultato del raggiungimento dei play-off, è stato esonerato dall’incarico. Lo ha comunicato la società del Perugia tramite il sito ufficiale con la seguente nota:

La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Roberto Breda.

A lui e al vice Carlo Ricchetti vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati.

Entro la giornata di lunedì 14 maggio sarà comunicato dal Club il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

Non a caso alla gara dei grifoni di ieri contro il Novara era presente in tribuna c’era Alessandro Nesta: sarà lui a prendere il posto dell’ex trainer e capitano della Salernitana. Quasi un esordio in panchina per il neo allenatore, avendo militato al Miami Fc, seconda serie americana. Forse Breda paga la sconfitta interna nel derby contro la Ternana, che aveva creato non pochi malumori nell'ambiente, che avrebbero potuto ripercuotersi negativamente nello svolgimento dei play-off.

Maurizio Grillo